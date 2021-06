Ztl in via Miller, la segnalazione: "L'indicazione in Corso Diaz trae in inganno"

Recita la segnalazione: "In corso Armando Diaz la segnalazione della Ztl all'altezza dell'incrocio con Via Giuseppe Miller trae in inganno chi transita in tale zona: sembra che la Ztl sia attiva se si prosegue dritto nel corso Diaz e non svoltando a destra nella Via Miller. Ne ho parlato con diverse persone che si sono viste recapitare una contravvenzione perchè anche loro non avevano bene inteso come procedere. E' possibile verificare e porre rimedio a questo inconveniente? Grazie".