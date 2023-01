Via Ravegnana · Pieveacquedotto

Recita la segnalazione

Due loggiati dei loculi più recenti del cimitero monumentale forlivese sono interessati da anni da una infiltrazione dal tetto col risultato che si può vedere su soffitto e muri. Anni fa si tentò un ripristino sul tetto ma evidentemente senza risultato. Sarebbe opportuno un intervento risolutivo in tempi brevi per ripristinare il decoro di un luogo frequentato e per rispetto dei defunti.