Vanno in pensione dopo oltre 40 anni di lavoro: l'azienda ringrazia Stefano Giovannetti e Andrea Gramellini

Riceviamo e pubblichiamo: "Stefano Giovannetti e Andrea Gramellini, collaboratori storici della ditta Ingranaggeria Forlivese di Forti Tonino, di cui sono entrati a far parte quando erano due ragazzini appena usciti dai Salesiani, sono giunti alla meritata pensione. L’azienda nell’augurare un buon pensionamento a Stefano e Andrea, desidera ringraziarli con affetto sincero e gratitudine per essere cresciuti insieme ad Ingranaggeria Forlivese pressoché dalla sua nascita. Stefano e Andrea si sono guadagnati la stima e l’affetto di tutti, operando sempre con dedizione, serietà e professionalità, hanno onorato la ditta con impegno, senso di responsabilità e non ultimo grande umanità. Una ditta è fatta prima di tutto da persone ed è innegabile che il contributo umano e professionale di Stefano e Andrea resti un prezioso patrimonio per tutta Ingranaggeria. Grazie per il vostro senso di appartenenza, valore raro e prezioso, questa è stata e sarà sempre la vostra “casa”".