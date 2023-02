"Ingresso carrabile della Provincia usato come vespasiano"

La segnalazione

Il Sindaco di Cesena Lattuca ovvero Presidente della Provincia ha annunciato la recente nuova nomina e probabilmente l’ennesima indennità, (uno e trino) quale membro al Comitato Europeo delle regioni. Posto che l’incarico possa prevedere l’invito di qualche illustre collega presso la sede della Provincia di Piazza Morgagni, raccomanderei al Presidente per il buon nome ed il buon gusto anche della città oltre che dell’Ente che rappresenta, nei riguardi degli eventuali ospiti, di avere l’accortezza di non farli passare dall’accesso carrabile del palazzo dell’Ente ubicato in via Miller, in modo da evitare di condividere con l’illustre ospite il ribrezzo che devono vivere invece quotidianamente i malcapitati residenti della strada citata, inquinati tutti i giorni dall’insopportabile olezzo di urina proveniente dalla strada e segnatamente dal muro del palazzo della Provincia, usato regolarmente come vespasiano. Nel frattempo i residenti continuano ad inoltrare lamentele e segnalazioni.



Raffaele Acri - Vice Coordinatore Quartiere Resistenza