Iniziative di beneficenza dell'Associazione Genitori della Maroncelli di Forlì

Nel periodo più triste della pandemia, vale a dire nei mesi di aprile e maggio, quando gli ospedali erano in piena crisi e i medici impegnati h24 per salvare vite umane, quando si iniziavano a sentire le difficoltà concrete delle conseguenze del lockdown, l'Associazione Genitori della Scuola secondaria di 1° “Piero Maroncelli” ha intrapreso un'iniziativa meritevole, che ha poi coinvolto le associazioni Genitori delle scuole primarie “Dante Alighieri” e “Manzoni”, la Direzione scolastica, il corpo docenti, la Segreteria e il personale ATA. L'idea di effettuare una raccolta fondi si è concretizzata in un lampo con un riscontro sorprendente! Con il ricavato è stato possibile acquistare un’asciugatrice per il reparto di Terapia Intensiva e un aspiratore per il Pronto Soccorso, strumentazioni utili per sostenere il lavoro di quanti in quelle ore e in quei giorni lavoravano costantemente per far fronte all’emergenza. Tuttavia la voglia di rendersi utili al prossimo non era ancora stata appagata del tutto! Da qui è nata un'altra idea piena di sentimento, altruismo e tanta sensibilità nei confronti del prossimo. Il Direttivo dell'Associazione Genitori della Maroncelli, come sempre supportata da tutti gli appartenenti all'Istituto Comprensivo n. 4 “Annalena Tonelli” ha organizzato un'ulteriore raccolta fondi da destinare all'acquisto di alimenti che sarebbero stati ripartiti alle famiglie più in difficoltà segnalate dai coordinatori delle varie classi del nostro Istituto Comprensivo. Dalle parole ai fatti sono passate solo poche ore. Raccolta fondi effettuata. E’ partito subito l'acquisto di alimenti e la successiva distribuzione alle 35 famiglie individuate. La distribuzione degli alimenti è stata effettuata per ben sette settimane. A tal proposito è doveroso sottolineare la grande sensibilità e disponibilità dimostrate da Andrea Montanari, Direttore del Conad Bengasi di Forlì, Alfredo Costagliola, Direttore del Conad Montefiore di Cesena e Claudia Ungaro, titolare dell'esercizio Commerciale "L'Artigiano dei Dolciumi" di Forlì, che hanno contribuito fattivamente alla raccolta con buoni spesa e la donazione di molti generi alimentari. L’Associazione Genitori è stata molto soddisfatta del lavoro svolto da tutti gli appartenenti all’Istituto Comprensivo n. 4, dagli alunni ai genitori e a tutto il personale scolastico che si è contraddistinto ancora una volta per il grande impegno profuso per queste iniziative.