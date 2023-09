Branzolino, la segnalazione: "Ammasso di rifiuti abbandonati"

Gallery





Scrive David nella sua segnalazione: "Buongiorno, siamo in via dei prati a Branzolino, ormai è più di una settimana, forse anche 10gg che questo ammasso di rifiuti tra cui rifiuti speciali, sono abbandonati li. Io capisco tutto, capisco che tutti o quesì siamo stati alluvionati, anche se più di 2 mesi fa, ma gettare così rifiuti non è solo maleducazione, noncuranza ma anche mancanza di rispetto. In questi rifiuti sono presenti tra l’altro cartongesso e verosimilmente lana di roccia o di vetro quale sia, già non è salutare respirarla essendo esposta al vento, ma se dovesse piovere poi finirebbe nel terreno… la responsabilità chi se la prende poi chi ha messo lì questo rifiuti ( e si sa chi è stato), che oltretutto li hanno portati con un furgone bianco… ma dico c’è una discarica portateli la no? Ooppure di chi non li ha ancora raccolti? Spero che chi di dovere risolva urgentemente questo scempio! Anche perché i rifiuti speciali devono essere stoccati in contenitori chiamati Big Bag! Come detto comprendo anche fossero stati 2 o 3 gg… ma quasi 10 gg se non di più … non è più tollerabile!!! O la si prende e si ributta nel cortile di chi ha portato li questo lerciume o si ritira. Mi vien da dire allora che le persone come me che usano l’isola ecologica x smaltire ste cose sbagli. O non capisca nulla"