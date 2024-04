"Mezzo pesante parcheggiato d'intralcio al traffico in via D’Azeglio"

Riceviamo e pubblichiamo: "Ogni volta che passo da Via d’Azeglio, vedo sempre questo mezzo pesante parcheggiato in mezzo alla strada, il paradosso è che ci sono due parcheggi enormi sui lati. Questo mezzo parcheggiato oltre ad intralciare il traffico, da adito ad altri utenti maleducati e indisciplinati di parcheggiare subito dopo. Ripeto con due parcheggi al lato, ultimo ma non ultimo questo mezzo (a volte anche altri) perde olio, poco ma lo perde e ha sporcato l’asfalto di olio. Sappiamo vero cosa succede con l’olio sull’asfalto specie quando piove? Vogliamo toglierlo da lì? Perché non iniziamo a fare multe? Eppure passano volanti. Se non si punisce mai nessuno, ognuno poi farà quello che vuole".