"Investita in bici alla rotonda, l'automobilista non ha lasciato i suoi dati"

Recita la segnalazione

Lunedì scorso, intorno alle 7 del mattino, procedevo in via Placucci in bici con casco e luci accese. Entro nella rotonda allo svincolo della tangenziale e vengo caricata (con conseguente brutto volo), sulla destra, da un'auto che si immette in tangenziale trovandomi sulla sua traiettoria. Si ferma e dice di non avermi vista, pur trovandomi davanti a lei tranquillamente sulla mia destra. Una donna ultra quarantenne, infermiera e della zona (a suo dire). Si dice molto preoccupata ma, alla richiesta dei suoi dati, cambia discorso. Io avevo diverse ferite (mani ,gambe) ma mi ha detto che se stavo in piedi non avevo nulla. Mi offre acqua, il pranzo d'asporto ma, molto mortificata ,se ne va al lavoro. Io, stupidamente, non ho chiamato i vigili ma vorrei dire ora che l' "infermiera"si è comportata in modo incivile, vigliacco e molto disonesto. L'auto è un'utilitaria sui toni del rosso, più o meno. Dall'insensatezza della sua manovra ho il forte sospetto che stesse guardando il telefono o altro. Dopo una settimana curo ancora le mie ferite e non è facile ritornare in sella sulla strada trafficata