Irrigazione orti, la precisione del presidente del centro sociale "Il Delfino"

Recita la segnalazione: "Volevo rispondere alla segnalazione di Giò sessantacinque per dirgli che non sempre la situazione é quella da lui descritta. Per quanto riguarda l'area orti di via Tavollo nel quartiere Cava collegata al Centro Sociale "Il Delfino" quando é nata l'area orti venne attivato anche un pozzo profondo circa 60 metri collegato ad una cisterna la cui acqua viene utilizzata sia per l'irrigazione sia per il bagno".

Il Presidente del centro sociale Il Delfino, Gianfranco Mazzolani