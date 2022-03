Un posto al nido d'infanzia e il tempo pieno e il problema lavoro: la lettera di una famiglia

Riceviamo e pubblichiamo

"Siamo una famiglia con una figlia di quattordici mesi che vogliamo iscrivere al nido d'infanzia a lungo termine. Per riuscire ad avere un posto nei nidi d'infanzia comunali, a tempo lungo (7.30-18.30) bisogna che entrambi genitori lavorano. Affinchè lavori anche mia moglie, bisogna trovare una soluzione per nostra figlia (nido d'infanzia a tempo lungo). Dato che non abbiamo nonni o altri parenti in pensione, la soluzione d'aiuto sarebbe trovare una baby-sitter. In questo periodo difficile economicamente è impossibile per noi pagare le cifre chiesti da una baby-sitter (nel caso che riusciamo trovare).

Responsabili del comune di Forlì con ogni occasione dichiarano di essere vicini alle famiglie e attenti alle loro necessità. Ci sono preoccupazione per un calo demografico, quindi per aumentare il numero di nascite nel territorio comunale credo che sarebbe utile trovare una soluzione per aumentare il numero dei posti disponibili nei nidi d'infanzia, cosi entrambi genitori possono lavorare. Per avere punteggio necessario e sperare di trovare posto in un asilo nido d'infanzia, a lungo termine, a Forlì per forza entrambi genitori devono lavorare. Ma come possono lavorare entrambi genitori se non riescono trovare una sistemazione per bambino piccolo?"