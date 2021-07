Italia in finale all'Europeo, una cittadina: "Scene vergognose e violente in piazzale della Vittoria"

Recita la segnalazione di una cittadina: "Scene raccapriccianti, vergognose e violente in piazzale della Vittoria durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana. A rovinare la festa un branco di giovani e giovanissimi teppisti che in totale assenza delle forze dell’ordine hanno preso in ostaggio tutte le macchine che transitavano per il piazzale. Come è possibile vedere dalle foto le macchine vengono prese d’assalto da decine di vandali che colpiscono le auto terrorizzando conducenti e passeggeri che supplicavano di cessare l’assedio".