"L'abbattimento delle barriere architettoniche a Bertinoro cominci dal garantire i servizi di trasporto"

Scrive il segnalante

In merito ai 461 punti tanto acclarati dalla Sindaca Allegni e concernenti il colle bertinorese relativamente all'abbattimento barriere architettoniche occorre intanto evidenziare il concetto "meglio tardi che mai" e di concerto interrogarsi se è vera la condizione, specie nei giorni festivi dove il colle e circondario sono totalmente sprovvisti di alcuni servizi di trasporto pubblico fondamentali al raggiungimento della vicina Forlimpopoli, ed in correlazione all'assenza dei servizi essenziali alcuni. Questa la prima e più grande barriera architettonica per i cittadini bertinoresi affetti da disabilità della locomozione, cui vitale vero quanto appena designato, diviene il capillare servizio di trasporto pubblico; in assenza detta categoria diviene coercitivamente prigioniera di se stessa.

Cristian Grandini