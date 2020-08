L'architetto Roberto Pistolesi avrebbe compiuto 60 anni: "Bontà d'animo e inconfondibile sorriso"

Mercoledì 19 agosto il noto architetto Roberto Pistolesi , scomparso il 17 luglio scorso, avrebbe compiuto 60 anni. Questo il messaggio che una persona ha voluto lasciare in forma anonima: "A poco più di un mese dalla scomparsa del noto architetto Roberto Pistolesi vogliamo non solo ricordarlo, nel giorno che sarebbe stato il Suo sessantesimo compleanno, ma rendergli ancora una volta onore oltre che per il suo meraviglioso operato, per i modi gentili, per la bontà d’animo e per il suo inconfondibile sorriso che non mancava mai verso chiunque abbia avuto la fortuna di averLo accanto. Un caldo abbraccio ti giunga da chi ti vuole bene".