L'attività alluvionata dal Montone, "un grazie a chi ci aiuta. Ci scalda il cuore"

Via Isonzo, 88 · San Benedetto

Riceviamo e pubblichiamo: "La famiglia Camerani, Cecere e la Fit Bakery vogliono ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni si sono prestati e si presteranno per aiutare a pulire e rimuovere tutto il disastro causato dall’esondazione del fiume Montone di Forlì. Esserci, donando forza, fatica e anche solo presenza, non è scontato ed è un gesto che ci scalda il cuore. Grazie alla protezione civile, all’esercito, agli operatori sanitari e dei mezzi di pulizia, ma sopratutto ai volontari".