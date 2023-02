All'Auser di Forlimpopoli il "pranzo dell'amicizia e dell'amore"

Recita la segnalazione: "Graditissimo il saluto della sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini al centro Auser di Forlimpopoli per il pranzo dedicato all'amicizia e all'amore in attesa del 14 Febbraio..."San Valentino...noi ci siamo...e tu ? "Tutto pieno e bloccate le prenotazioni...o come si dice adesso "Sold Out...grazie a tutti i volontari e a chi ha organizzato questa bellissima iniziativa.Anche Luciano Neri ha dato il meglio di se e ci ha deliziato e fatto ridere con le sue meravigliose poesie e zirundele in Romagnolo. L'Auser c'è".