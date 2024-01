L'esperienza di una lettrice con 39 di febbre alla Guardia Medica: "Lì per un certificato in mezzo a tanti ammalati"

Riceviamo e pubblichiamo: "Nella mattinata di sabato 30 dicembre ho telefonato alla guardia medica di Forlì se potevano farmi avere il certificato medico per il lavoro, avendo febbre alta, tosse e raffreddore. Mi hanno risposto che mi sarei dovuta recare personalmente alla guardia medica, ho chiesto il loro intervento a casa, non avendo mezzi a disposizione, mi hanno chiesto di prendere un taxi, perché loro mi hanno risposto, che non potevano andare a casa di tutti, nonostante avessi 39 di febbre. Al mio arrivo, ho trovato più di 30 persone in attesa con sintomi uguali, se non peggiori "covid" ? Mi sembra assurdo, in quanto, non dovrebbe essere possibile a persone con sintomi a rischio covid, di stare in un ambiente pieno di gente".