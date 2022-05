Via Violina · San Martino in Strada

Via Violina · San Martino in Strada

Recita la segnalazione: "Ancora una volta sacchi di spazzatura abbandonati da persone incivili. Come si può notare dalla foto scattata martedì, sono stati abbandonati numerosi sacchi di spazzatura sul lato sinistro della strada in via Violin,a nei pressi di Grisignano. Più che una vergogna è veramente uno schifo".