"L'inferno dei voli "touch and go" sulle nostre teste ci deve far riflettere"

Scrive il segnalante:

L'inferno dei cosiddetto “touch & go” che va in scena nel cielo sopra Forlì da diversi giorni ci deve ricordare cosa potrebbe voler dire in futuro un aeroporto a pieno regime così vicino alla città. I benefici, legittimi, di un gestore privato vanno però misurati anche in base al loro impatto sociale e ambientale. L'azienda che gestisce l'aeroporto fa il suo lavoro correttamente e bene, guardando giustamente ai suoi equilibri di bilancio, ma spetta ai politici e agli amministratori locali fare un calcolo di costi e benefici derivanti alla comunità di tale attività. I cittadini dovrebbero organizzarsi in comitato perché si possa sentire anche la loro voce su inquinamento, sicurezza, rumore e sull'entità dei vantaggi economici e sociali per la città a fronte di questo sacrificio, altrimenti i politici non interverranno mai a regolare questi aspetti. Per esempio, avere un settore di manutenzioni e formazione significa che diventeremo la scuola guida delle compagnie aeree di mezza Europa? Quali benefici quindi di decine di atterraggi e partenze, con tutto il loro frastuono, di aerei vuoti, che inquinano come se fossero pieni ma che avendo zero passeggeri producono zero ricadute economiche per turismo ed economia? Credo che questo tema, molto sentito da migliaia di persone, non vedrà una parola spesa da nessuno dei due candidati alle prossime elezioni per il sindaco. E prima che ci sia la solita e un po' stupida risposta 'Ah, ma l'aeroporto c'era prima', ricordo che il sorvolo è di mezza città, e che Forlì c'era prima dell'aeroporto. E visto che parliamo di interi quartieri, le migliaia di persone che ci abitano concorrono al benessere della città al pari degli altri, quindi hanno voce in capitolo esattamente come tutti gli altri soggetti coinvolti, vanno rispettati, compresi e non zittiti malamente.