L’odissea dei pendolari che percorrono la Via Emilia

Recita la segnalazione: "Da quest anno e’ entrato ufficialmente in funzione un altro semaforo sulla via Emilia, ovvero il secondo alla Panighina non all’incrocio ma solo 10 metri dopo, di fronte alla Mareco Plastic. E così chi viene da Cesena per raggiungere Forlì all'ora di punta dopo le chilometriche code del semaforo di Capocolle, deve affrontare quello dell’incrocio Panighina che spesso e’ verde ma la coda di macchine rimane ferma perché poco più avanti scatta il rosso in quello nuovo. Poco cambia per chi percorre l’arteria Via Emilia in senso contrario.

A nulla valgono le strade alternative poiché oramai oltre ad essere trafficate quante le principali, vi sono ora all’altezza Santa Maria Nuova anche dei lavori in corso, che impongono una deviazione che rimette in un altra coda. E’ possibile che per un pendolare si percorrono 5 km in 22 minuti nel momento in cui deve recarsi al lavoro? Non e’ possibile che camion, autubus di linea , auto e bilici percorrono tutti la stessa strada ma soprattutto debbano subirsi la coda formata da 3 semaforo in meno di 3 km! Non si potrebbe fare qualcosa?"