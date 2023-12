"L'ottima sanità targata Forlì: elogio al reparto di pediatria"

Recita la segnalazione

Si fa un gran parlare di malasanità, demonizzando medici, infermieri e tutte le persone che ruotano attorno ai ricoveri e prestano assistenza ai nostri cari. Raramente si elogia il lavoro straordinario che invece fanno nel quotidiano. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine per le cure che il Dott. Valletta e tutta l'equipe del reparto di Pediatria hanno elargito a mia figlia. L'umanità, l'attenzione, la cura del paziente a 360 gradi unitamente al supporto dato alle famiglie, hanno traghettato tutti noi fuori da una situazione complicata. Desidero ringraziare anche le OSS perché entrare in una stanza con un sorriso è sempre una coccola in più per ogni paziente. Buon Natale a tutti.

Roberta e Elisa