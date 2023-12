"La società Union Sammartinese è in continua crescita, una splendida realtà che sta riportando il calcio femminile a Forlì contando su mister appassionati e competenti che stanno facendo crescere e divertire le nostre tesserate. Non solo prima squadra che milita nel campionato di Eccellenza ma tutto il settore giovanile dai 5 anni in su. Vi aspettiamo a San Martino in strada".