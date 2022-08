Calcio femminile, l'Union Sammartinese pronta a partire

Sta per iniziare la stagione di calcio femminile dell'Union Sammartinese Forlì, realtà guidata dal presidente Samuela Navetta che vanta settanta tesserate suddivise tra prima squadra, che milita nel campionato di Eccellenza, l' Under 15 e le Pulcine. La prima squadra allenata da Pascucci Patrizia e Nardini Federica partirà a fine Agosto e cercherà di migliorare i risultati avuti nella scorsa stagione puntando anche sui nuovi importanti arrivi. Le giovanili inizieranno il primo Settembre con degli Open Days dove tutte le ragazze potranno avvicinarsi a questo bellissimo sport. Per informazioni chiamare il 0543 83673