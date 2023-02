La Croce Rossa ricorda Wainer Vitali

“Solitamente quando una persona scompare, se ne parla sempre bene….di altri non saprei, ma di Wainer Vitali è la verità, non se ne può parlare male, infatti era un signore d’altri tempi - così lo ricorda il Presidente della Croce Rossa forlivese, Davide Gudenzi - sempre elegante nell’aspetto e nei modi, sempre educato e gentile, mai una parola fuori posto - prosegue Gudenzi - e anche all’ultimo ha dimostrato la sua grande generosità scegliendo di devolvere le offerte in sua memoria alla Croce Rossa, l’ente che ha supportato durante il trasferimento della sede, da piazza XC pacifici a viale Roma e che oggi si stringe in un grande abbraccio alla moglie Elvezia “Biba” Vitali, instancabile Volontaria CRI"