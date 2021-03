La dura vita dei pedoni in via Tomba, "Di marciapiedi qui neanche l’ombra"

Recita la segnalazione: "Scenario tipico di una normale serata in via Tomba. Automobili come sempre parcheggiate ai margini della carreggiata, che non permettono ai pedoni di poter camminare in sicurezza e costringendoli ad occupare la sede stradale, con tutti i rischi e i pericoli che ne conseguono. Il tutto aggravato dalle velocità folli con le quali gli automobilisti in transito percorrono questa via di Vecchiazzano dimenticata da tutti ormai, nonostante le varie segnalazioni effettuate anche alla polizia municipale. Di marciapiedi qui neanche l’ombra, di autovelox non ne parliamo proprio e quindi cosa si fa? Si lascia tutto così com’è, accettando di mettere a rischio l’incolumità delle tantissime persone che ogni giorno percorrono questa via a piedi. Evidentemente aspettano che qualcuno si faccia male sul serio prima di inziare a prendere in considerazione la possibilità di intervenire realmente. Siamo stufi e amareggiati".