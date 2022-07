"La Forlì vespasiana secondo alcuni proprietari di animali. Non ci sono più muri sani"

Gallery

















Recita la segnalazione: "Premetto che amo i quadrupedi in generale, vorrei porre l'attenzione sul malcostume della maggior parte dei proprietari di cani, che in totale menefreghismo fan sì che oramai non esista più un muro "sano". Case private, locali pubblici, perfino i muri delle chiese portano i fetidi segni del passaggio di così tanti, troppi incivili. Stanno riducendo una bella città ad un puzzolente vespasiano. In tanti anni, ho visto solo una persona che con una bottiglia d'acqua sciaquava via l'urina".