"La mitica 5 C del Liceo Scientifico si ritrova a 35 dal diploma"

Cena fra amici di sempre, amici di una vita. La mitica 5 C del 1987 del Liceo scientifico si ritrova a 35 anni dal diploma. Sono passati tantissimi anni, ma siamo gli stessi anche se forse un po' cambiati: con figli lavoro, calcolo della pensione.. addirittura nipoti. C'è anche una nonna nel gruppp! Una serata magica ricca di emozioni e di piacevoli momenti passati insieme, ritrovarsi ancora insieme dopo 35 anni con tutti i nostri ricordi i nostri giorni felici, le gite, le feste di carnevale. Ma una cosa è certa: saremo sempre noi. Non importa dove, non importa quando, perché ci saremo sempre gli uni per gli altri. Viva la 5 C !!