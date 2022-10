"La pericolosità di via Decio Raggi. Troppi dossi, biciclette a rischio"

Via Decio Raggi · Ronco

Recita la segnalazione: "Dopo un'estate con lavori stradali ininterrotti la strada presenta cunette, residui di sporco dei lavori fatti, buche . Le biciclette i motorini e i monopattini sono messi in grave rischio di caduta proprio per le attuali condizioni stradali. Mia figlia è appena volata dalla bicicletta al ritorno da scuola perché con tutti i dossi le è uscita la catena. Grazie al cielo nulla di grave, ma dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di brutto per sistemare? Era molto complicato concludere i lavori fatti con un bell' asfalto nuovo?"