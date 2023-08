La Poesia "Rumagna Béla" di Maurizio Maraldi diventa un Valzer Romagnolo

Recita una segnalazione

Dalla poesia di Maraldi Maurizio "Rumagna Bela" è nata una meravigliosa canzone Romagnola, grazie a Primino Partisani, che la ha musicata e.al suo coinvolgente video, e al cantante Carlo Angelotti che la ha stupendamente interpretata. La canzone "Rumagna Bela" è nata per la Salvaguardia del dialetto Romagnolo perché grazie alla musica, in questo caso un Valzer Romagnolo. Si possa trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti il nostro meraviglioso dialetto. "Rumagna bela" per chi volesse ascoltarla è su youtube... https://youtube.com/watch?v=2zSeYoYfwBI&feature=share