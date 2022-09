La replica di Poste: "Avvisati i portalettere ad avere maggiore attenzione"

La replica di Poste Italiane ad una segnalazione di un cittadino:

In riferimento alla lettera “Posta recapitata nella cassetta sbagliata”, considerata la genericità della segnalazione non è stato purtroppo possibile approfondire le verifiche. Abbiamo tuttavia sensibilizzato i portalettere interessati a una maggiore attenzione garantendo il massimo impegno per offrire un servizio di qualità in linea con le aspettative di tutti i cittadini.