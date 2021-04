La segnalazione: "Code al punto vaccini e tanta burocrazia"

Recita la segnalazione: "Mercoledì al punto vaccino di Punta di Ferro, dove avevano appuntamento anziani over 80 (quindi anziani con anche varie patologie), tempo di attesa di 2 ore senza possibilità di sedersi e con assembramento ad ogni passaggio. Per non parlare della enorme burocrazia, con necessità di inserire a mano il numero della tessera sanitaria. E' impensabile per un anziano non accompagnato. Ma per vaccinarsi, si deve rischiare di prendere il covid?"