La segnalazione: "Coppia suona porta a porta chiedendo soldi per la benzina: ma è un tentativo di raggiro"

Una 'truffa' dal sapore antico, ma ancora molto in voga tra i malintenzionati anche nel forlivese, come quella 'dello specchietto' che ogni tanto ritorna alla ribalta delle cronache. L'ultima segnalazione è di questa mattina a Villagrappa, come ci racconta una nostra lettrice: "Una signora sui 50-60 anni, con accento straniero, e un signore anziano in carrozzella, hanno iniziato a suonare porta a porta chiedendo soldi, in quanto rimasti a piedi con la macchina" poiché senza carburante. "Io - racconta la cittadina - mi sono offerta di chiamare un taxi per farli portare a casa a prendere i soldi, o di avvisare qualcuno che venga a prenderli, ma la signora mi ha risposto "meglio di no, si sa con i taxi come va a finire" e se ne sono andati".

"Ho subito avvisato i carabinieri e spero che questi due non siano riusciti a fregare soldi a qualche persona, approfittando della loro bontà d'animo". Tra l'altro, specifica la segnalante, "in zona non ci sono distributori di benzina".