La segnalazione: "Deiezioni da animali, viale 2 Giugno è uno scempio"

Recita la segnalazione: "Scrivo per chiedere al Comune di Forlì se potenzia i bidoni stradali per rifiuti nella zona Viale 2 Giugno, Viale Spazzoli, Fulcieri, Medaglie d’Oro. Inoltre occorre multare le persone che non raccolgono le deiezioni dei propri cani. Viale 2 Giugno è uno scempio, inciviltà al 1000. Ma suggerisco sopralluoghi nel parco dell’Università di Bologna - Campus Forlì piazzale Sante Solieri 1, dove, sia la mattina presto che tardo pomeriggio, ci sono persone che sguinzagliano i propri cani, lasciandoli girare liberamente, col pericolo di incrociarli tenendo il proprio cane al guinzaglio e mettendo in pericolo la tranquilla passeggiata".