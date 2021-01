La segnalazione: "Incuria al Foro Boario e lavori abbandonati"

Recita la segnalazione: "Mentre si legge del progetto per fare di nuovo di viale della Libertà la "promenade" della città i residenti del Foro Boario ormai sono rassegnati alla vergogna nel cuore del quartiere. A parte la pietosa decennale recinzione dell'area Ex Sapro, si assiste all'abbandono totale dei lavori nel Foro, l'area adiacente sempre più alla mercé di totale incuria. Verde non curato che serve solo a nascondere immondizia, resti di incontri di ogni genere. Uno schifo. Da stare in occhio anche quando si passeggia con il cane. Piuttosto che falcino tutto come all'altezza di Via Federico Fellini, almeno si vede dove si cammina. Ma è possibile? Si può avere una sistemazione degna di una città civile entro la primavera?"