La segnalazione: "Obbligo di recarsi a Milano per rientrare in possesso di un pacco bloccato da Poste"

Recita la segnalazione:

Opero nel settore delle vendite online conto terzi, desidero segnalare un comportamento tenuto da Poste Italiane molto discutibile. In data 13 dicembre 2022 spedivo a mezzo raccomandata internazionale un coltellino svizzero venduto tramite ebay con destinazione Madrid, Spagna. Dopo diversi giorni il destinatario lamentava la mancata ricezione e otteneva il rimborso per la cifra pagata circa 74 € + spedizione. Tracciando la spedizione mi accorgo che dal 19 di dicembre era ferma a Milano, Peschiera Borromeo ma non ricevevo alcuna comunicazione circa le motivazioni nonostante sia sul plico che sulla ricevuta di invio fossero presenti tutti i mie recapito sia postale che telefonico che mail.

Dopo numerosi tentativi di comunicare con Posta Italiane (canale Twitter, Facebook, numero dedicato, mail etc etc etc) vengo informato che la spedizione non poteva essere inoltrata perchè il contenuto non rientrava tra quelli ammessi, pare infatti che sia proibito spedire coltelli anche se di modeste dimensioni. Non lo sapevo, ok colpa mia, chiedevo quindi il reso al mio indirizzo con relativo addebito delle spese ma Poste Italiane mi dice che se rivoglio il mio pacchetto me lo devo andare a prendere a Milano e mi inviano a contattare un numero per prendere appuntamento. Provo a chiamare e ... non risponde nessuno. Provo a sollecitare un reso a mie spese e mi viene detto che NO, è merce non trasportabile e che l'unica soluzione è andare a Milano di persona.

Ovviamente, tutte le comunicazioni in arrivo da Poste (quelle poche che arrivano) provengono da una mail che non ammette risposta quindi ogni volta si deve aprire un nuovo reclamo. Dall'ultima richiesta sono passate 2 settimane, ovviamente, Poste Italiane non risponde. Mi domando come sia possibile da parte di Poste pretendere che un cliente sia esso a Vipiteno o a Ragusa debba recarsi di persona a Milano per rientrare in possesso di un oggetto di sua proprietà, oggetto che non costituisce pericolo per nessuno.

Luca Prestianni