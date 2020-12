La segnalazione: "Ragazzi accampati sotto San Mercuriale senza mascherine"

Recita la segnalazione: "Siamo costretti e restare dentro ai comuni a natale Santo Stefano e primo dell anno sono mesi che ci obbligano e consigliano di portare le mascherine anche all esterno di rispettare le distanze sociali invece. Vado in piazza Saffi curioso di vedere le luminarie di quest anno e mi trovo gruppi di ragazzi accampati sotto San Mercuriale senza mascherine persone che passeggiano in Corso della repubblica col naso fuori, assembramenti in piazza saffi e nemmeno l'ombra di forze dell ordine che invitino (non dico multino) ad indossarle correttamente. Vogliamo restare ancora chiusi in casa per mesi o passare zona rossa?"