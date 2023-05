"La tenacia è la forza dei romagnoli"

Recita la segnalazione: "Non nacqui in Romagna, ma romagnolo diventai. Il mio cuore è diviso in parte uguale tra la Sicilia e la Romagna. Incontrai l'amore della mia vita 57 anni fa a Forlì, due dei miei tre figli sono nati a Forlì; tre delle cinque nipotine sono forlivesi come mia nuora e mio genero. Sono legatissimo alla Romagna, ove l'empatia è la virtù dei romagnoli. La loro generosità non conosce limite. La tenacia la loro forza. Romagna, eri bella e stupenda, ma domani sarai bellissima; quel vestitini dei bambini non erano imbrattati di fango, ma di Terra di Romagna che li farà crescere ancor più forti e coriacei. Non ho visto lacrime nei visi dei romagnoli, ho visto sorrisi e canti. Tin botta Romagna, campeggia dappertutto; è il simbolo della rinascita dei romagnoli. L'orgoglioso roboante silenzio dei romagnoli, sarà il passepartout per la ricostruzione della Romagna. La canzone “Romagna mia”, cantata tra il fango, sappiate Amiche e Amici romagnoli, che la Romagna è anche mia! Ed ora il mio pensiero va alle vittime dell'alluvione. Rip. Sentite condoglianze ai familiari".