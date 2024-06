"Laghetto di acqua stagna e putrida. E' una vera e propria sala parto di zanzare"

Recita la segnalazione: "C'è un bel da stare attenti, anche giustamente, a non lasciare acqua nei sottovasi o ristagni per non favorire il non proliferare delle zanzare e insetti. Poi, recandomi al Parco del Polisportivo Buscherini, c'è un laghetto di acqua stagna e putrida, una vera e propria sala parto di zanzare. Beffardo anche il cartello posto accanto al cancello della recinzione che delimita il lago".