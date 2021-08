Lavori in viale della Libertà, tre consigli non richiesti

La segnalazione di un cittadino

Sono veramente contento che siano iniziati i lavori di miglioramento del viale, era ora ! Attualmente sono fermi, credo per il periodo feriale estivo. In attesa che i lavori riprendano mi sento di dare tre consigli NON richiesti: 1° Le attuali pensiline delle fermate degli autobus sono distribuite in maniera strana, quasi a zig zag ,che rovina la prospettiva del viale ( o troppo a ridosso della strada o troppo lontane) : il massimo è la pensilina della fermata "Galilei" piazzata nel mezzo del marciapiede che intralcia i pedoni, le carrozzine ecc. ecc. che spero venga riposizionata in allineamento con le altre; 2° Le aiuole vengono riempite con argilla che serve a tutto ma non alle piante (i lecci e quelle che verranno piantate più tardi): l'argilla non fa passare l'acqua , se bagnata quando si secca crea una superfice dura che non fa crescere neanche le erbacce e, in caso di umidità persistente , creano muschio e muffe; 3° Poiché il miglioramento prevede, oltre alla pavimentazione, la parte verde del viale credo sia ora di fare un bel trattamento contro le cocciniglie che cominciano ad insidiare la chioma dei lecci. Se interessati alle cocciniglie consiglio di fare un giro al parco delle officine Bartoletti, poco distante, per vedere quanti lecci sono infestati (alcuni irrimediabilmente compromessi) e, per inciso, alcune chiazze sono già presenti nei due grandi lecci rimasti, piantati quando fu creata la fabbrica. Verranno ascoltati i miei consigli?