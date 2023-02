"Strada percorsa da residenti e a servizio della scuola, ma il Comune restringe la carreggiata"

Gallery





La segnalazione

Ieri mattina gli operai del Comune hanno spaccato una buona porzione di asfalto per allargare l'aiuola tra via Irnerio e Via Zoffili. Senza aver nemmeno avvisato con un cartello, nel giro di poche ore hanno ristretto la carreggiata. Diversi residenti hanno espresso i loro dubbi sulla necessità di restringere una strada che è l'unica in uscita dal quartiere e dove, oltretutto si concentra il traffico in uscita dalla scuola primaria Bersani. Ci si chiede perché ridurre lo spazio per le manovre e fare dei lavori che non possono che andare a svantaggio dei residenti.