"Le cure palliative, eccellenza della nostra sanità. Cure e sostegno alla famiglia con discrezione, umiltà ed impegno"

Riceviamo e pubblichiamo

"Volevamo lasciare testimonianza per ricordare a tutti che esistono luoghi dove attraverso la professionalità di medici, infermieri,coordinatori, oss,infermieri di Rcp, si riceve la giusta combinazione di affetto e rispetto della persona. L'Hospice di Dovadola è una perla rara, così come l’Ospedale P. Nefetti di Santa Sofia e mentre decisioni delle Ausl appaiono di difficile comprensione, le cure palliative confermano l’eccellenza. Cure e sostegno alla famiglia con discrezione, umiltà ed impegno. Un sistema di rete che non ti fa sentire solo perché il legame che si crea ti accompagna con amorevole professionalità".

I famigliari di F.W