"Le lunghe tempestiche alla Motorizzazione per presentare delle pratiche": la lamentela di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo: "Sono a segnalare l'ennesimo disservizio del "sistema Motorizzazione". Mi sono recato venerdì in motorizzazione, avendo una giornata libera, per chiedere informazioni e ritirare moduli per un paio di pratiche da avviare. All'ingresso la guardia solerte mi ferma subito perchè senza appuntamento non si può accedere a nessun ufficio (al piano terra non c'era un'anima) e mi indica sbrigativamente l'elenco degli indirizzi email senza però sapere quale sia quello giusto al mio caso. Rimanendo nel parcheggio - deserto - chiamo il centralino e dopo le varie selezioni e la lunga attesa la vocina automatica mi dice che non ci sono addetti disponibili a rispondere. Venendo alle conclusioni saranno necessari minimo 2 appuntamenti dati con tempi non noti ed in giorni non selezionabili, con annessi permessi dal lavoro, solo per presentare le pratiche. In seguito ovviamente saranno necessarie le varie visite ispettive. Tutto questo per delle procedure che in altri stati europei richiedono mezza giornata in tutto, ed al netto di altri intoppi che, vista l'efficienza della struttura, temo di dover mettere in conto. Ad ognuno le proprie conclusioni".