"Le problematiche alla Motorizzazione Civile di Forlì"

Recita la segnalazione: "Arrivo alle 10.30 e vedo già, nel giardino antecedente alla loro sede, piante secche ed erba alta che mi fanno provare, già qui, una sensazione d'inquietudine e di bruttezza, sicuramente anche esasperata dalla temperatura esterna di 34°C. Poi mi avvicino all'ingresso degli uffici e una guardia giurata dallo sguardo bonario, ma rassegnato, intonando una frase preparata che percepisco possa aver ripetuto più e più volte negli ultimi tempi agli utenti sconcertati come me, mi spiega gentilmente che per entrare occorre essere provvisti di appuntamento.

Ed è incredibile pensare come nella civilissima ed efficientissima Emilia Romagna esistano anche gli uffici della motorizzazione civile di Forlì in cui non vengano date risposte a mail o a telefonate per giorni e giorni; vengano proposte tre ore di apertura al pubblico, salvo poi scoprire, tramite appunto un povero vigilante sacrificale piazzato all'ingresso pronto a fare da parafulmine, che si può accedere in questo posto spettrale solo con appuntamento.

Pertanto si entra in un loop infinito in cui, per accedere agli uffici, si riesca solo tramite appuntamento acquisibile per via telefonica o telematica (non ottenibile immediatamente per via delle mancate risposte). Le recensioni su Google, poi, fanno capire drammaticamente come questo problema esista da tempo e come i tempi per risolvere semplici pratiche diventino biblici".

Daniele Sintoni