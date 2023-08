"Le problematiche del servizio di pulizia stradale, le auto vengono sporcate"

Recita la segnalazione: "Il servizio di pulizia delle strade in città è fatto con un criterio sbagliato sul piano dei risultati e in una modalità poco rispettosa dei cittadini. Le foglie per strada sono spostate tramite soffiatore e a causa di ciò finiscono perlopiù addosso alle macchine parcheggiate, creando una sporcizia indecente su di esse di foglie e polvere. Le foto, per quanto poco si possa vedere, illustrano il risultato di questo lavoro. Gli operatori sono andati via, le strade formalmente sono pulite, ma la città nel complesso, paradossalmente è più sporca di prima Finisco perché, anche oggi, sto andando all'autolavaggio".