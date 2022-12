Le problematiche di via Tredici Novembre ogni volta che piove

Recita la segnalazione: "Da un anno mi sono trasferito in via 13 Novembre 1944 a Villafranca. Vi scrivo per comunicare che dopo svariate segnalazione nel sito del comune di Forlì la situazione della via 13 Novembre all'interno del centro abitato di Villafranca, strade senza marciapiede o laterale asfaltato per poter camminare in sicurezza, perché quando piove o si cammina in mezzo ai fanghi o ai bordi della strada con le auto che viaggiano a 100 km orari, i ragazzi che aspettano l'autobus alla fermata sono a rischio doccia da parte delle macchine, senza una tettoia o con i piedi all'asciutto, non esiste un cestino per i sacchetti o piccole buste in tutta la via quindi le persone le abbandonano a terra- Scrivo a questa redazione sperando che pubblicando l'articolo qualcuno farà qualcosa".