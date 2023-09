Un lettore segnala: "Alla camera mortuaria tanti disagi, servono panchine e una pensilina"

Un lettore segnala:

"Ultimamente, purtroppo, mi è capitato di andare più volte alla camera mortuaria a salutare persone care, ovviamente non si può stare dentro molto e quindi ci si ferma nel piazzale a 40° sotto il sole ovviamente in piedi. Non ci sono panchine, non ci si può avvicinare alle.zone verdi perché vieni divorato dalle zanzare. In inverno, invece, devi vistare al freddo sotto la pioggia. Forse una pensilina e qualche panchina per il rispetto delle persone anziane non sarebbero male".