Via Giuseppe Miller · Centro Storico

Via Giuseppe Miller · Centro Storico

Un lettore segnala relativamente a via Giuseppe Miller, in centro storico a Forlì: "Questo è il risultato della festa della birra. Sono due fine settimana, compreso il venerdì che la strada si presenta come da fotografia allegata. Segnalato il problema più volte, il risultato è questo. Oltre alla sporcizia, davanti a casa, si respira urina".