Libro "Una vita in viaggio", ricavati in beneficenza

"Una vita in viaggio" è il titolo del libro del giramondo forlivese Riccardo Prati che devolverà i ricavi alla Caritas di Makeni in Sierra Leone dove ha fatto volontariato. In questo libro racconta degli incredibili paesaggi della Dancalia, dei colori e della magia dell'India, degli overland motociclistici attraverso l'Africa e le Americhe, dei trekking nei cinque continenti. Da solo, con gli amici, con la fidanzata o come coordinatore di viaggi avventurosi per Riccardo ogni occasione è buona per partire.