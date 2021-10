Liceali del Linguistico 35 anni dopo: pranzo tra ricordi, risate ed una promessa

Ci trovammo nel “lontano” 2016 per ritrovarci dopo 30 anni dal Diploma, ottenuto al Liceo Linguistico Pasini, in via Lunga a Forlì nell’ancora più lontano 1986 e per mantenere le buone abitudini, sfruttammo l’’invito del compagno di classe Marco per fargli visita a Venezia, nella sua attuale sede di residenza durante questa “gita scolastica liceale", ci eravamo ripromessi per di festeggiare i 35 anni dal diploma e, pochi giorni dopo, apprendemmo la triste notizia che mai avremmo voluto: il nostro caro Preside Don Dino ci aveva “lasciati". E proprio per ritornare ai bei ricordi scolastici, compreso il nostro caro Don Dino, eccoci ancora radunati, il 9 ottobre al ristorante Panoramico di Massa, a Forlì, dove 18 alunni su 30, abbiamo ricordato anche i compagni di scuola assenti perché impossibilitati da impegni e lavoro.

Come al solito, abbiamo ancora una volta trascorso una splendida giornata, dandoci già un appuntamento verso dicembre, per andare in quel di Bologna e approfittare per un saluto ad una compagna di classe qui residente e ammirare le tanto apprezzate luminarie natalizie. Abbiamo concluso il pranzo con una torta (bavarese di fragole) degna di nota della Pasticceria Gran Caffè 900 di Castrocaro, accompagnata da alcuni “sonetti” letti da un compagno di Scuola e dedicati alla classe che ha fatto apparire qualche occhio lucido ad alcuni! E’ stato un tuffo nel passato, un “tornare ragazzi”, per uscire anche un po’ da questa quotidianità un poco avversa, come ha recitato l’ultima strofa della filastrocca-poesia, letta da Davide: “Chissà dove andremo, per la festa dei quaranta. Poco importa in quale luogo, non è quello che c'incanta Sarà solo sufficiente rivederci tutti quanti, sempre in forma, col sorriso, che c'illumini gli istanti!"