"Liceali del Classico al freddo da mesi"

Riceviamo e pubblichiamo

"Da circa inizio novembre 2021, nella scuola frequentata da mio figlio, liceo Morgagni di Forlì, in diverse classi il riscaldamento finziona parzialmente o non funziona. Sono state fatte le dovute segnalazioni e rimostranze alla dirigenza, che al momento, dopo circa 3 mesi non ha dato nessun responso e la situazione permane. Non bastassero i limiti e le restrizioni causa covid, gli studenti devono quindi fare lezione tenendo giubbotti e sciarpe per 4-5 ore. Come sia possibile uno stato di degrado simile nelle nostre scuole?"