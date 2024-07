"Corsa autobus fantasma. Perso appuntamento di lavoro, dal call center di Start Romagna nessuna risposta"

Riceviamo e pubblichiamo: "Martedì 16 luglio, come tutti i giorni, ho aspettato, ma invano, la corsa delle 13.25 della linea 156 di Start Romagna che da Ravenna porta a Forlì. Avevo un appuntamento di lavoro alle 14.30 che logicamente è saltato. Ho aspettato sotto un sole rovente per oltre mezz'ora un bus che non è passato, ho speso oltre 5 euro per parlare con infostart, per sentirmi dire il nulla, visto che non sono in grado di dare spiegazioni. Ho raggiunto Forlì in taxi, pur avendo un abbonamento annuale. L'ennesimo disservizio Start Romagna".